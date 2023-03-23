Sotheby’s выставит на торги древнееврейскую Библию стоимостью в 50 миллионов долларов

Реликвия может стать самым дорогим историческим документом, который когда-либо продавался на публичных торгах.

Британский аукционный дом Sotheby’s выставит на продажу рукописную пергаментную древнееврейскую Библию в кожаном переплете (Кодекс Сассуна) возрастом 1100 лет. Сейчас она находится на выставке в Тель-Авиве. Об этом пишет snob.ru со ссылкой на South China Morning Post.

Кодекс Сассуна содержит все 24 книги Танаха (не хватает только 12 листов). Он назван в честь собирателя древнейших текстов Дэвида Соломона Сассуна. Сообщается, что рукопись выставят на торги в мае в Нью-Йорке. Эксперты Sotheby’s определили целевую цену Библии в диапазоне 30-50 миллионов долларов.