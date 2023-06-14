Составлен топ-10 стран мира по оттоку миллионеров

Китай и Россия по итогам 2022 года возглавили список стран, которые покинули больше всего долларовых миллионеров, говорится в отчете британской консалтинговой компании Henley & Partners, созданном вместе с New World Wealth.

Согласно информации, из Китая в прошлом году уехали 10 800 состоятельных людей , а из России — 8 500. Ранее аналитики ожидали, что Россию покинут не менее 15 000 миллионеров (около 15% от их общего числа на конец 2021 года), и страна займет первое место по оттоку частных лиц с высоким уровнем дохода.

В итоге отток из России оказался в два раза меньше, чем ожидалось. В Henley & Partners такое расхождение объяснили закрытием многих программ инвестиционного гражданства и резидентства для россиян, блокированием зарубежных банковских счетов и другими санкционными мерами, а также «страновыми механизмами, усложнявшими переезд заметных состоятельных людей».

В топ-10 стран по оттоку миллионеров также вошли:

Индия — 7 500;

Гонконг — 2 400;

Бразилия — 1 800;

Великобритания — 1 600;

Мексика — 800;

Южная Корея — 400;

Южная Африка — 400.

По данным экспертов, больше всего состоятельных людей в 2022 году приехали в Объединенные Арабские Эмираты (5 200), Австралию (3 800), Сингапур (2 900), Швейцарию (2 200) и США (1 500).