Сооснователь Google занялся производством дирижаблей

Миллиардер и соучредитель Google Сергей Брин занялся модернизацией давно забытого вида полётов. Предприниматель хочет вернуть в небо дирижабли и вкладывает в проект миллионы, сообщает Bloomberg.

Почему Сергею Брину нужен флот дирижаблей, «частично остается загадкой», отмечает бизнес-обозреватель и писатель Эшли Вэнс. «Может, ему просто нравятся дирижабли», — пишет он. Впрочем, есть и более конструктивные обоснования этой дорогостоящей истории в стиле стимпанк: дирижабли можно использовать для перевозки грузов или оказания помощи во время миссий по оказанию гуманитарной помощи, а также для экзотических путешествий для богатых туристов. Кроме того, полёты смогут стать экологически чистыми.

Как удалось выяснить журналисту, Сергей Брин проявляет особый интерес к оказанию помощи при стихийных бедствиях и говорит, что дирижабли в этом вопросе играют уникальную роль. Дело в том, что дирижаблям вообще не нужна взлетно-посадочная полоса или большая инфраструктура для доставки грузов в труднодоступные места. «Когда вы прибываете на место катастрофы, вы часто обнаруживаете, что там всё разрушено: порты, аэродромы и дороги могут быть недоступны. Вот где дирижабль может помочь», — объяснил главный исполнительный директор компании по производству дирижаблей LTA Research & Exploration LLC Алан Уэстон.

На сегодняшний день дирижаблестроительный бизнес «едва существует», отмечает автор статьи, но всё может измениться благодаря Сергею Брину. «Состояние Брина, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, оценивается в 105 миллиардов долларов , так что он может создать империю дирижаблей, если захочет», — пишет Эшли Вэнс.

Название компании миллиардера по производству дирижаблей LTA расшифровывается как Lighter Than Air («Легче воздуха»). Организация была основана Сергеем Брином ещё в 2016 году и до сих пор «работала тайно». Теперь LTA готовится представить Pathfinder 1, первый современный дирижабль, покоряющий небеса.

Построенный внутри гигантского ангара в Маунтин-Вью (Калифорния), Pathfinder 1 имеет 122 метра в длину и 20 метров в диаметре в самой толстой части. «Снаружи он очень похож на любой дирижабль, который вы когда-либо видели на фотографиях. Он белый, заострённый сзади и спереди, с дюжиной пропеллеров, продолговатый. Внутри дирижабля находятся сложные конструкции из трубок из углеродного волокна и титановых соединений, которые придают ему структуру и прочность, а также 13 гелиевых баллонов, обеспечивающих подъемную силу, причём негорючую. Это лишь первый дирижабль из большого количества транспортных средств, которые LTA планирует строить в будущем. Ни один дирижабль такого масштаба не был построен с 1930-х годов», — отмечается в материале.

Первый в мире дирижабль с жесткой конструкцией корпуса изобрёл немецкий конструктор, граф Фердинанд фон Цеппелин, который совершил первый полёт на нем 123 года назад. К слову, в честь этих дирижаблей была названа легендарная британская рок-группа 70-х Led Zeppelin. В начале XX века производство дирижаблей было поставлено на поток во всём мире: их использовали для военных и туристических целей.

Крушение дирижабля «Гинденбург» в 1937 году положило конец развитию этой отрасли. Тогда при попытке совершения посадки дирижабль внезапно загорелся и рухнул на землю, сгорев дотла за секунды. В результате катастрофы погибло 35 человек. Катастрофа «Гинденбурга» стала началом конца эры дирижаблей и заставила страны отказаться от использования водорода в летательных аппаратах. Однако теперь Сергей Брин вместе с учеными Силиконовой долины намерен возродить производство дирижаблей.

Напомним, что Сергей Брин иммигрировал в Соединённые Штаты со своей семьёй из Советского Союза в возрасте шести лет. Родился один из богатейших людей мира в Москве.