Союзный государь

Так назвала А. Лукашенко российская газета «Коммерсант».

«Отношения России и Беларуси вышли на новый уровень. Белорусский лидер Александр Лукашенко теперь допущен к разрешению внутрироссийских конфликтов, — пишет издание, комментируя вчерашние заявления Лукашенко по поводу событий с вагнеровцами. — Во вторник он рассказал, как предотвратил кровопролитие, которым мог обернуться поход на Москву Евгения Пригожина и его вагнеровцев. По ходу дела он даже поруководил российскими федеральными чиновниками, а в награду получил благодарность от президента РФ Владимира Путина.

(…) В России версию событий от Александра Лукашенко никто не опроверг. Наоборот, в его адрес была высказана благодарность. Между тем все сказанное белорусским лидером описывает новую, прежде не существовавшую реальность в отношениях Москвы и Минска.

Белорусский лидер, раньше никогда не участвовавший в решении внутрироссийских вопросов, в ручном режиме и во взаимодействии с федеральными чиновниками РФ, выполнявшими его пусть не приказы, но просьбы, лично урегулировал масштабный кризис в России. И пока нет альтернативной версии событий, все выглядит так, что без его вмешательства события могли развиваться иначе, а жертв могло быть больше.

«Не надо забывать, что есть Союзное государство России и Беларуси и Лукашенко занимает пост главы Высшего госсовета. То, что он принимал участие в урегулировании конфликта, означает, что он решал внутрисоюзные вопросы безопасности. На сегодняшний день на неформальном уровне принятие решений в Союзном государстве завязано на лидеров. Уровень интеграции стал очень глубоким»,— рассуждает в разговоре с “Ъ” белорусский политолог Петр Петровский.

На фоне нынешнего кризиса вспоминается белорусский кризис лета 2020 года. Тогда после подавления протестов Александр Лукашенко вошел в жесткий конфликт с Западом, отчего еще больше сблизился с Москвой.

Долгое время на встречах с Владимиром Путиным он выглядел просителем. А теперь предстает спасителем».