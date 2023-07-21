Союзному каршерингу – быть?

Каршеринг очень удобен для тех, у кого нет собственной машины. Скачал приложение, ввел паспортные данные, номер водительских прав, банковской карты – и ты за рулем. Такое авто даже не нужно после использования возвращать на исходную точку: доехал до нужного места, нашел разрешенную парковку – там и оставил.

Пока мы привыкли ездить на каршеринговых автомобилях только по своему городу, максимум – в другой регион. Но внутри своей страны. А как насчет путешествий?

Запрос на появление союзного каршеринга от людей есть, рассказала изданию «Союзноеу вече» автор такой инициативы и депутат Госдумы Наталья Костенко.

— Особенно на лето, когда многие едут на юг, и почти весь авиа- и железнодорожный транспорт задействован в одном направлении, — пояснила Костенко. – Было бы проще и удобнее развивать с Беларусью автосообщение, чтобы можно было доехать до соседней страны в любое время.

Союзный каршеринг – не просто слова. Это будет одним из пунктов концепции автотуризма в РФ, над которой работают парламентарии, рассказала Наталья Костенко.

— Но есть моменты, которые требуют обсуждения с профессиональным сообществом, например страховыми компаниями, — сообщила депутат. – Нам нужно понять, какие будут сложности, если мы решим взять автомобиль в России, а сдать его в Беларуси. Это в том числе вопросы потери, угона авто, построения маршрутов, инфраструктуры. Это не так, что завтра «запустились и поехали».

Все эти нюансы должны найти отражение в российском и белорусском законодательствах.

— Автостраховки в РФ и РБ отличаются, но если их привести к единому формату и ратифицировать в обеих странах, это уже не будет проблемой, — сказал генеральный директор белорусской каршеринговой компании Anytime Владимир Шмаков.

Другая проблема связана с роумингом.

— Бизнес несет расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля: это не только топливо, страховки, но и телематические устройства, с помощью которых мы контролируем авто, — пояснил Шмаков. – Эти устройства подвязаны к сим-карте, конкретному оператору. Соответственно, когда мы в роуминге, то контроль автомобиля, благодаря которому мы обеспечиваем его безопасность, работоспособность, становится дороже.

А что дороже для бизнеса, несомненно, будет дороже и для конечного пользователя.

Кроме того, в РФ и РБ разные клиентские базы. И здесь встает вопрос защиты персональных данных.

— То есть существуют разные юридические, технические ограничения, но все они решаемы, — считает эксперт.

Впрочем, все называли решаемым и вопрос с «союзным роумингом». Решали-решали, даже контрольные сроки устанавливали, да все еще не решили.