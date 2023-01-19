Сергей Лавров говорил с Сергеем Алейником про бывшую подругу Романа Протасевича.

Напомним, что Софью Сапегу осудили в мае 2022 года. Ее приговорили к шести годам лишения свободы, обвинив в администрировании телеграм-канала, где публиковались личные данные силовиков. Сапега вместе с журналистом Романом Протасевичем была арестована после «внеплановой» посадки самолета Ryanair в Минске.

Летом прошлого года А.Лукашенко говорил, что готов передать Сапегу России: «Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать. Она же россиянка. Пусть там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для неё наука большая».

10 января стало известно, что Сапеге отказали в помиловании.

Глава МИД России, который сегодня находится с рабочим визитом в Беларуси, вел переговоры с министром иностранных дел Беларуси не только Софью Сапегу.

«Мы обсуждали сегодня ситуацию с гражданами России, которые задержаны на территории Беларуси, и с гражданами Беларуси, которые в аналогичной ситуации находятся на российской территории, — так Лавров прокомментировал отказ в помиловании Софье Сапеге. — У нас есть понимание того, что мы будем руководствоваться прежде всего законодательством каждой из наших стран и теми процедурами, которые для такого рода случаев существуют. Прежде всего по линии генеральных прокуратур и министерств юстиции. Эти вопросы находятся у нас на контроле, в том числе по линии внешнеполитических ведомств».