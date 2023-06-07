Софья Сапега помилована. Ее передали лично губернатору Приморского края

Александр Лукашенко подписал указ о помиловании гражданки России Софьи Сапеги, сообщает БЕЛТА. 7 июня ее передали делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко.

«Впереди целая жизнь. Осознанная, нормальная», — напутствовал девушку Олег Кожемяко и пожелал ей не делать больше неосторожных шагов.

«Выглядишь ты достаточно хорошо. Понимаю, что проблем с питанием не было?» — поинтересовался губернатор.

«Нет, с этим проблем никаких», — сказала Софья.

В первые минуты после выхода из колонии девушка также по телефону пообщалась с отцом. «История заканчивается», — отметила в разговоре она.

Как призналась Софья Сапега, ей до сих пор кажется, что все происходит не с ней. Говоря об условиях в исправительной колонии, она отметила: «Да, действительно, все серьезно и строго. Но с этим можно жить».

В первые минуты после выхода из исправительной колонии №4 в Гомеле Софья призналась, что в ее ближайших планах — прийти в себя.

Напомним, что Софья Сапега была задержана вместе с Романом Протасевичем и осуждена к шести годам лишения свободы.