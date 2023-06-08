София Сапега сказала, что не любила Романа Протасевича

Помилованная Александром Лукашенко россиянка дала первый комментарий KP.RU.
Ответила она и на несколько вопросов о личном.
— Насколько для вас это все было неожиданным — я имею ввиду освобождение?
— Настолько неожиданным…Что буквально за полчаса до фактического выхода я не знала, что со мной это произойдёт.
Это, действительно, большой сюрприз.
— А как это было? Вам просто зачитали решение — о том, что вы помилованы президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко. Да? И что вы — на свободе.
— Да, все верно. Да.
— Вот кого вы увидели первым — когда вышли с вещами на выход?
— Первоначально я увидела губернатора Приморского края. Именно его — Олега Николаевича Кожемяко.
Уже только потом — миллион камер. Которые были устремлены прямо на меня.
— Вас это удивило — что первым вас встречает Олег Николаевич?
— Конечно, безусловно. Не ожидала увидеть такого человека в таких краях.
— Вот ваши ощущения… Олег Николаевич вам что сказал?
— И Олег Николаевич, и все меня начали поздравлять
— Чем вы теперь собираетесь на свободе заняться?
— Первоначально, конечно, я хочу провести какое-то время со своей семьей.
Хочу восстановить себя. И уже после, действительно, задуматься над тем, как дальше строить свою жизнь.
— Как много у вас это времени займёт?
— Сейчас об этом довольно сложно говорить. Но, я надеюсь, не более полугода, даже двух месяцев…
Не хочется терять ни минуты. Время со своей семьей, с теми, кто тебя любит. И — кого любишь ты.
С кем не было возможности увидеться достаточно долгое время.
Вот это вот — самое важное.
— У вас свиданий там не было, да?
— К сожалению, да, сложилось так, что свиданий у меня не было.
— Извините, пожалуйста, может быть, этот вопрос покажется неприятным. Но в своё время много писали про Романа Протасевича, да, — я правильно называю фамилию?
— Да, верно…
— Ну, что вот он именно вас подставил. Что вы вообще о нем можете сказать?
— (небольшая пауза) На самом деле, я, наверное, поступлю… более правильно, если… ничего не скажу про этого человека. Просто пожелаю ему прожить эту жизнь достойно. И на этом, наверное, все…
— Вы были — извините за такой нетактичный вопрос — в него влюблены?
— Я бы не сказала так.
— Понятно.
— Я бы не назвала это любовью.
— Вот вы восстановитесь — чем думаете заняться?
— Я думаю, что чем-то созидательным. Пока конкретно сказать не могу.
— Какие выводы вы сделали и сделаете после того, что с вами произошло? Что бы хотели посоветовать девочкам, мальчикам в России, которые, может быть, не так оценивают ситуацию, то, что происходит в стране, — так, как оно на самом деле. Ну, вы поняли мой вопрос…
— Думаю, что да — я поняла правильно Ваш вопрос.
Что бы я могла им пожелать?
Не спешить делать какие-то выводы, не разобравшись полностью в том, что происходит вокруг тебя и в мире в целом.
Не ставить только одну сторону во главу…
Уметь смотреть одно мнение, смотреть другое мнение… Принимать своё. (То есть, вырабатывать своё собственное представление. — А.Г.)
Не вестись на какие-то… ложные новости. И — прочее.
Просто быть очень внимательными и осторожными.
— То есть, не делать опрометчивых поступков.
— Да, все верно. Все верно.