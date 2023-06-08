София Сапега сказала, что не любила Романа Протасевича

Помилованная Александром Лукашенко россиянка дала первый комментарий KP.RU.

Ответила она и на несколько вопросов о личном.

— Насколько для вас это все было неожиданным — я имею ввиду освобождение?

— Настолько неожиданным…Что буквально за полчаса до фактического выхода я не знала, что со мной это произойдёт.

Это, действительно, большой сюрприз.

— А как это было? Вам просто зачитали решение — о том, что вы помилованы президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко. Да? И что вы — на свободе.

— Да, все верно. Да.

— Вот кого вы увидели первым — когда вышли с вещами на выход?

— Первоначально я увидела губернатора Приморского края. Именно его — Олега Николаевича Кожемяко.

Уже только потом — миллион камер. Которые были устремлены прямо на меня.

— Вас это удивило — что первым вас встречает Олег Николаевич?

— Конечно, безусловно. Не ожидала увидеть такого человека в таких краях.

— Вот ваши ощущения… Олег Николаевич вам что сказал?

— И Олег Николаевич, и все меня начали поздравлять

— Чем вы теперь собираетесь на свободе заняться?

— Первоначально, конечно, я хочу провести какое-то время со своей семьей.

Хочу восстановить себя. И уже после, действительно, задуматься над тем, как дальше строить свою жизнь.

— Как много у вас это времени займёт?

— Сейчас об этом довольно сложно говорить. Но, я надеюсь, не более полугода, даже двух месяцев…

Не хочется терять ни минуты. Время со своей семьей, с теми, кто тебя любит. И — кого любишь ты.

С кем не было возможности увидеться достаточно долгое время.

Вот это вот — самое важное.

— У вас свиданий там не было, да?

— К сожалению, да, сложилось так, что свиданий у меня не было.

— Извините, пожалуйста, может быть, этот вопрос покажется неприятным. Но в своё время много писали про Романа Протасевича, да, — я правильно называю фамилию?

— Да, верно…

— Ну, что вот он именно вас подставил. Что вы вообще о нем можете сказать?

— (небольшая пауза) На самом деле, я, наверное, поступлю… более правильно, если… ничего не скажу про этого человека. Просто пожелаю ему прожить эту жизнь достойно. И на этом, наверное, все…

— Вы были — извините за такой нетактичный вопрос — в него влюблены?

— Я бы не сказала так.

— Понятно.

— Я бы не назвала это любовью.

— Вот вы восстановитесь — чем думаете заняться?

— Я думаю, что чем-то созидательным. Пока конкретно сказать не могу.

— Какие выводы вы сделали и сделаете после того, что с вами произошло? Что бы хотели посоветовать девочкам, мальчикам в России, которые, может быть, не так оценивают ситуацию, то, что происходит в стране, — так, как оно на самом деле. Ну, вы поняли мой вопрос…

— Думаю, что да — я поняла правильно Ваш вопрос.

Что бы я могла им пожелать?

Не спешить делать какие-то выводы, не разобравшись полностью в том, что происходит вокруг тебя и в мире в целом.

Не ставить только одну сторону во главу…

Уметь смотреть одно мнение, смотреть другое мнение… Принимать своё. (То есть, вырабатывать своё собственное представление. — А.Г.)

Не вестись на какие-то… ложные новости. И — прочее.

Просто быть очень внимательными и осторожными.

— То есть, не делать опрометчивых поступков.

— Да, все верно. Все верно.