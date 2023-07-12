Собрать ребенка в школу стоит от 370 до 1392 рублей

Расширенная продажа товаров к новому учебному году начинается в столичных универмагах с 15 июля.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказала начальник отдела развития торговли и услуг государственного объединения «Столичная торговля и услуги» Анастасия Макарская.

По словам специалиста, определена и ориентировочная стоимость оптимальной экипировки школьников в 2023 году. Так, сборы ученика начальной школы обойдутся родителям в сумму от 370 до 1 122 рублей, старшеклассников – от 462 до 1 392 рублей.

Такие цифры формируются исходя из рекомендуемого МАРТ перечня товаров, необходимых ученикам для образовательного процесса.

– В этот список входят одежда делового стиля, обувь, галантерея, в том числе и рюкзак, канцелярия и прочие школьные принадлежности. Надо отметить, что вышеназванные суммы указаны без учета скидок. Покупатели могут сэкономить на товарах для учебного года, придя в столичные универмаги в специальные дни скидок, – рассказала А. Макарская.

Специалист отметила, что, по сравнению с прошлым годом, стоимость школьной экипировки подорожала на 10 %.

Масштабную продажу товаров для учеников, в том числе «школьные базары», в столичных универмагах организуют начиная с середины июля. Будут открываться дополнительные секции. Приобрести необходимые товары можно будет в комфортных условиях, с наличием примерочных кабин с кондиционерами. Для удобства в магазинах оформят стойки с указанием конкретных школ, первого и второго обязательного элемента ученического гардероба.

– Мы проанализировали статистику, полученную от столичных учреждений образования, по тому, какой у них введен второй единый элемент школьной одежды. И под потребности по каждому району эти элементы поставлены. У кого-то это одежда определенного цвета, например голубая сорочка, у кого-то юбка или брюки черного цвета, кто-то вводит дополнительно к эмблеме жилет, – объяснила А. Макарская.