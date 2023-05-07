Соболенко победила Свёнтек, но не стала «первой ракеткой мира»

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, заработала 1,105 млн евро за победу на турнире WTA-1000, который проходил в Мадриде (Испания). В финале престижного турнира она нанесла поражение польской теннисистке Иге Свёнтек.

Матч закончился со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Помимо крупных денежных призовых, Соболенко получит 1000 рейтинговых очков. Что касается Свёнтек, то её призовые составят 580 тыс. евро. Кроме того, она получит 650 очков рейтинга.

В мировом рейтинге они останутся на прежних местах. Свёетек сохранит первое место, Соболенко останется второй. Тройку лучших замыкает американка Джессика Пегула.