“Собирал информацию около трех лет». Белорусский историк написал книгу о Минском тюремном замке

В издании собраны уникальные архивные материалы, которые публикуются впервые.

Дмитрий Дрозд – белорусский историк и архивист. На днях увидела свет его новая работа под названием «Минский тюремный замок».

«Эта книга – первая часть первого профессионального исследования 200-летней истории Минского тюремного замка (сегодня в этом здании — СИЗО № 1 или «Володарка»), — сообщил Дмитрий Дрозд. — В декабре 1821 года Рудольф Пищалло (в честь него сохранилось название «Пищаловский замок») выиграл публичные торги на постройку этого каменного здания. Тюрьма была принята комиссией 30 января (по новому стилю: 11 февраля) 1825 года, и от этого дня мы можем отсчитывать историю этого уникального для Минска строения.

Перед вами книга, вводящая в научный оборот новые документы и разрушающая старые мифы. В том числе и тот, что «Пищаловский замок» – одна из надежнейших тюрем мира, из которой никому не удалось бежать».

По словам автора, основная тема этого тома – побеги из тюрьмы — не оставит равнодушными читателей.

«Около пятидесяти всевозможных побегов и попыток побегов (подкопы, проломы, переодевания, соблазнение, отмычки, побег вместе с охранником, штурм ворот, веревки из простыней, пилки в селедке и многое другое), — продолжает историк. — За небольшим исключением, это уникальные архивные материалы, которые публикуются впервые. Но кроме того, книга содержит первую биографию самого Рудольфа Пищалло, а также сведения о начальниках, надзирателях и арестантах (в том числе, о таких звездах, как Винцент Дунин-Марцинкевич, Якуб Колас, Алесь Гарун) тюремного замка. И, как основная тема будущих книг: тюремные нравы ХІХ века и многое другое.

Как часто менялись начальники в тюрьме? Как наказывали за побеги узников и как надзирателей? Какой побег можно назвать классическим, а какой самым нелепым? Какой побег был самым массовым? Были ли счастливчики, которых так и не удалось поймать? Были ли арестанты, кому удавалось бежать из минской тюрьмы дважды? Ответы – на страницах этой книги».

Тираж книги небольшой – всего 99 экземпляров, но за три дня уже разошлась треть тиража. Книга издавалась исключительно за счет автора.

«Работу над книгой я начал в конце 2011 года, и активно собирал информацию около трех лет, — говорит Дмитрий Дрозд. – В основном работал в Национальном историческом архиве Беларуси и архиве Минской области.

Книга задумана, как первая из серии книг, посвященных 200-летию тюрьмы. Хотя следующие книги под вопросом, потому что в Беларуси практически не осталось частных издательств».

Сергей ЗАБЛОЦКИЙ.