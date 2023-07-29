Собака загрызла пенсионера в Мстиславском районе

В деревне Андраны Мстиславского района собака загрызла 63-летнего мужчину, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Трагедия случилась вечером 28 июля. Пенсионер вместе с приятелем употреблял алкоголь в квартире. Проснувшись утром, товарищ увидел, как пенсионера грызет собака. Мужчина прогнал животное и вызвал скорую. Медики констатировали смерть хозяина.

Предварительно установлено, что погибший переехал в деревню неделю назад, с собой привез собаку, которую поселил во дворе.

На месте работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются соседи и очевидцы. Обстоятельства трагедии проверяет Мстиславский райотдел СК.