Собака за рулем: нарушение скоростного режима в Словакии

Полицейские в Словакии были свидетелями необычного инцидента, когда камера фиксации нарушений запечатлела собаку, управляющую автомобилем. Это животное не только сидело за рулем, но и существенно превышало скоростной лимит – скорость машины достигала 135 километров в час.

Инцидент произошел в деревне Стерусы, которая находится к северо-востоку от столицы Братиславы. Сотрудники полиции были поражены неожиданным водителем и решили поделиться фотографией нарушения в социальных сетях с комментарием: «Господин Пес, вы превысили скорость в деревне. Ваше водительское удостоверение».

Владелец собаки и автомобиля был выявлен и получил штраф, так как законы Словакии не позволяют животным управлять транспортными средствами. Владелец утверждал, что его собака не управляла машиной и вскочила к нему на колени всего за секунду до съемки камерой. Однако, судя по фотографии, не было видно признаков внезапного движения собаки. Специалисты согласились с мнением, что животное управляло автомобилем в течение продолжительного времени.