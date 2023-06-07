Снова птичий грипп. Как защититься?

Пандемия COVID-19 уже позади, а Всемирная организация здравоохранения, тем не менее, не торопится давать обнадеживающие прогнозы и предостерегает о новых вирусах, еще более опасных для человека. Некоторые из них связаны с мутацией существующих вирусов. Опасения вызывает в том числе и быстрое распространение птичьего гриппа H5N1. Пока он фиксируется в странах ближнего зарубежья по периметру Беларуси, но стремительный рост заболеваемости среди птиц и все более частые случаи заражения млекопитающих тревожат эпидемиологов. Есть повод опасаться, что вирус мутирует и ускорит свое распространение.

Справочно: грипп птиц – инфекционное заболевание птиц, возбудителем которого является вирус гриппа типа А. Некоторые его штаммы являются патогенными для человека, вызывая тяжелое заболевание с высокой летальностью.

Рассказывает врач-эпидемиолог Лидского зонального ЦГЭ Наталья ДУБРОВА:

– Согласно информации Роспотребнадзора и ProMED-mail Международного сообщества по проблемам инфекционных болезней, в мае 2023 года на территории Российской Федерации зарегистрировано три очага птичьего гриппа (серотип H5N1) среди диких птиц: один очаг – в г. Малоярославце Калужской области (падеж диких водоплавающих птиц – 62 случая), второй – в г. Смоленске (падеж – 5 случаев), третий очаг – в г. Москве. Также в мае зарегистрирован очаг птичьего гриппа на территории Латвии (в окрестностях г. Даугавпилса). За истекший период 2023-го на территории Германии зарегистрировано восемь вспышек птичьего гриппа среди млекопитающих.

К гриппу птиц восприимчивы все виды птиц, в том числе куры, индейки, утки, перепела, глухари, аисты, чайки и практически все другие виды синантропных (обитающих вблизи человека), диких, экзотических и декоративных птиц, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки и люди. Данное заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью возбудителя и для человека.

Основным источником вируса в природе являются водоплавающие птицы, которые переносят возбудитель в кишечнике и выделяют его в окружающую среду со слюной и пометом. Заражение человека и домашней птицы происходит при тесном контакте с инфицированной мертвой дикой или домашней птицей. В ряде случаев возможно заражение при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Выделения инфицированных птиц, попадая на растения, в воздух, воду, могут заразить человека и здоровую птицу при питье и купании, воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями, через грязные руки, – рассказывает врач.

От заражения до первых признаков заболевания у больного может пройти от нескольких часов до пяти дней. Заболевание начинается остро с озноба, повышения температуры до 38 °С и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможны водянистый жидкий стул и многократная рвота. Через 2-3 дня дыхание становится затрудненным, появляется влажный кашель, часто с примесью крови. Грипп птиц опасен тем, что очень быстро может привести к пневмонии, дать тяжелые осложнения на сердце и почки, поразить головной мозг.

Как предостеречься?

* избегать контакта с мертвой и подозрительной на вид птицей;

* соблюдать правила личной гигиены, не принимать пищу и не курить, предварительно не обработав руки;

* не хранить совместно с готовыми к употреблению продуктами (хлебом, сыром, колбасой и т. д.) сырые яйца и мясо птицы;

* употреблять в пищу мясо птицы и яйца после тщательной термической обработки;

* использовать только кипяченую или бутилированную воду;

* по возвращении домой обувь тщательно мыть, вещи стирать и сушить на солнце;

* охотникам – отстреливать только здоровую птицу. Ощипывать и потрошить птицу на месте, работать только в резиновой обуви и перчатках, марлевой повязке, не прикасаться немытыми руками к лицу. Не загрязнять окружающие предметы и почву кровью и внутренним содержимым птицы, а после обработки птицы сжигать все биологические отходы. Не скармливать внутренние органы птицы другим животным.