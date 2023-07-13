Снова будет птичий грипп?

Вирусы птичьего гриппа обычно распространяются среди птиц, но растущее число случаев птичьего гриппа H5N1 среди млекопитающих, которые биологически ближе к человеку, вызывает обеспокоенность у экспертов.

Это говорит о том, что вирус способен адаптироваться и к заражению людей.

Кроме того, при инфицировании млекопитающих могут появляться новые более опасные для человека и животных вирусы.

Ряд учреждений ООН, включая ВОЗ, выступили с призывом укрепить меры по борьбе с нынешней вспышкой птичьего гриппа, которая уже привела к гибели домашних и диких птиц и некоторых млекопитающих.