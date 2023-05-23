Снятия каких ограничений Беларусь добивается от России?

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой в эфире Белорусского телевидения рассказал, снятия каких ограничений на российском рынке добивается Беларусь.

По его словам, Беларусь хочет получить доступ к льготным программам, действующим в России.

“Это касается промышленной группы товаров, и классические наши известные позиции, такие как трактора, комбайны, грузовики всех видов, пассажирская техника. Это не список прямых ограничений продаж в России, а список доступа к льготным финансовым, лизинговым программам. Потому что российское промышленное законодательство последних 7-8 лет составлено таким образом, что соответствующие субсидии могут получить только производители, имеющие по сути большие законченные, крупные производства в самой России. А те технологические операции или даже компоненты российские, которые используются в Беларуси для финальной сборки, они не засчитываются в эту систему субсидирования, и наша продукция из-за этого просто не может участвовать в данных программах”, – рассказал посол.

Он отметил, что перечень продукции уже составлен и сверен с российской стороной. Минск надеется на прогресс по этому вопросу к концу года.

“Мы надеемся, что до конца года по этому перечню будет определенное движение. На уровне правительств договорились, что те позиции, которые сегодня белорусов интересуют больше всего, и быстрее всего по ним нужно принять решения, они будут в приоритетном порядке ускорены. К примеру, поставки пассажирской техники. В России в начале года решением премьер-министра принята большая программа по обновлению электротранспорта, в первую очередь, хотя там есть и классические автобусы, дизельные автобусы, но упор на электротранспорт. Здесь наши два производителя, “Белкоммунмаш” и МАЗ, со своей продукцией (это трамваи, троллейбусы, электробусы) в этих программах были бы согласны поучаствовать”, – заявил Крутой.

Посол подчеркнул, что речь не о субсидиях для производителей.

“Белорусы не требуют субсидий для производителей. Мы хотим, чтобы были равные условия по доступу к субсидиям для покупателей, для потребителей нашей техники”, – отметил посол.