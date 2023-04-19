Снял порчу за 100 евро

Житель Гродненского района отдал «целителю» 100 евро. Но быстро одумался и обратился за помощью в милицию.

«40-летний житель Гродненского района попал в трудную жизненную ситуацию, — сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома. — Мужчина не знал, как решить свои проблемы, и судьба свела его с «целителем», который рассказал, что на 40-летнем жителе Гродненского района лежит порча, и пообещал снять ее всего лишь за 100 евро.

Мужчина обдумал предложение и в итоге отдал нужную сумму. Однако потом стал сомневаться в правильности принятого решения и обратился за помощью в милицию. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что «целителем» оказался 42-летний житель Мостовского района. Причем мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление».

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное повторно». Санкция статьи предусматривает до 4-ех лет лишения свободы.