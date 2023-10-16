Снижение цен на газ в Европе на фоне ожидаемого потепления

На бирже Европейского союза цены на газ снизились на 5% в связи с прогнозируемым потеплением.

Согласно данным Лондонской биржи ICE, стоимость фьючерсных контрактов на поставки газа в ноябре 2023 года упала на пять процентов по сравнению с предыдущей торговой сессией и составила около 565 долларов за тысячу кубометров.

Bloomberg сообщает, что после более чем 40% повышения цен на топливо на прошлой неделе цены на газ в нидерландском хабе TTF снизились, частично благодаря прогнозам ожидаемого потепления в регионе со стороны метеорологов. Эксперты из Maxar Technologies прогнозируют, что средние температуры во Франции, Германии и других частях региона вернутся к нормальным значениям в ближайшие несколько дней после текущего похолодания.

Восстановление поставок из Норвегии, крупнейшего поставщика газа на европейском энергетическом рынке, также оказывает влияние на снижение цен на газ в Европе. Эти факторы вместе сокращают риски сбоя поставок, которые возникли после начала конфликта между Израилем и ХАМАС.

Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) предсказывают, что цены на газ в Европе останутся высокими по меньшей мере до 2027 года. Средняя стоимость газа в регионе в следующие несколько лет не упадет ниже 450 долларов за тысячу кубометров, а в 2024 году ожидается в диапазоне от 500 до 535 долларов.