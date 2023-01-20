В Ушачах была ликвидирована порностудия

Установлено, что с августа прошлого августа 18-летняя девушка снимала порно у себя дома. В качестве актеров привлекала знакомых, сама тоже участвовала в съемках. Ролики продавала через специально созданный для этого телеграм-канал, за каждый выручала до 80 рублей. В настоящий момент установлено более 40 покупателей контента.

При обыске оперативники изъяли компьютерную технику, фото-видеоаппаратуру, осветительное оборудование, реквизит, декорации.

Следователями возбудили уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов. Теперь фигурантке грозит до 4 лет лишения свободы.