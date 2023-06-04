«Смоликов» должно быть больше: семья известных биатлонистов ждет пополнение

Олимпийская чемпионка по биатлону Динара Алимбекова-Смольская ждет ребенка, об этом она рассказала в субботу подписчикам своих соцсетей.

«Смоликов должно быть больше», – написала, отметив, что уже и знает пол ребенка – это мальчик.

Динара Алимбекова и Антон Смольский поженились 1 октября прошлого года, свадьбу отмечали в кругу друзей и близких.

В конце декабря прошлого года пополнение появилось сразу в двух семьях белорусских биатлонисток. Сначала родила бронзовая призерка ЧМ-2021 Анна Сола, отцом девочки является велогонщик клуба «Минск» Станислав Божков.

Днем позже дочку родила подруга Солы, обладательница золота в эстафете Олимпиады-2018 Ирина Лещенко. Отец ребенка – бывший биатлонист Артем Лещенко.