Смогут ли политические партии критиковать Всебелорусское народное собрание?

На днях представители ряда политических партий провели в Минске «круглый стол» по обсуждению внесенного правительством Беларуси законопроекта «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений».

На круглый стол с участием партий были приглашены представители Палат представителей (в частности – депутат Геннадий Давыдько) и Совета Республики.

«У представителей зарегистрированных партий есть много вопросов по законопроекту и хотелось бы, чтобы представители власти пояснили, как следует понимать те или нормы предлагаемого закона, — говорят партийцы. – Однако, к сожалению, наше приглашение было проигнорировано».

«Народная Воля» уже сообщала, что думают по поводу данного законопроекта провластные политологи – прогнозируется, что если данный законопроект примут, то в Беларуси останется не больше пяти партий. А может, и того меньше.

Председатель Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин представил для заинтересованных детальный анализ основных новаций, которые планируют внести в закон о политических партиях. По его мнению, в некоторых моментах предложенный законопроект противоречит Конституции.

«Внесенный в Национальное собрание Беларуси законопроект «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений» практически не содержит новаций, которые направлены на развитие многопартийной политической системы и улучшение условий для создания и деятельности партий в Беларуси, — к такому выводу, как говорит Калякин, пришли на круглом столе. — Исключение составляет дополнение в статью 6 Закона «О политических партиях», которое гласит, что «Государство может оказывать политическим партиям, союзам информационную, методическую и иную поддержку». Но это голая декларация, которая никого ни к чему не обязывает.

В то же время большое количество поправок значительно усложняет процесс создания и деятельности политических партий.

Так, по новой редакции части 2 статьи 9 и части 2 статьи 10 минимальная численность, необходимая для создания и деятельности политической партии, увеличивается в 5 раз. С одной до пяти тысяч учредителей (членов). При этом инициаторы этой новации знают или должны знать, что из 15 политических партий, зарегистрированных в Беларуси, в лучшем случае одна-две располагают такой численностью членов.

Для того, чтобы убедиться, что эта норма необоснованно завышена, достаточно сравнить ее с аналогичными нормами в других странах.

При этом в качестве примера для сравнения не буду брать недружественные страны Европейского Союза, во многих из которых вообще нет нижнего порога численности для создания и деятельности политических партий. Проведу сравнение с союзным государством — Российской Федерацией, с которой Беларусь, в соответствии с Союзным договором, должна гармонизировать и унифицировать законодательство. В России по действующему Федеральному закону «О политических партиях» (ред. от 05.12.2022) «в политической партии должно состоять не менее пятисот членов», то есть в 10 раз меньше, чем предложено в поправках к белорусскому закону «О политических партиях». Но если принять во внимание, что население в Российской Федерации (примерно 147 млн.) в 15 раз больше чем в Беларуси, то предлагаемая у нас норма превышает российскую более чем в 150 раз!!!

Новация, предлагаемая в часть 2 статьи 18, также не имеет никакого практического смысла кроме как усложнить процесс развития политических партий и ограничить им возможности полноценного участия в избирательных кампаниях и референдумах в Республике Беларусь. Согласно этой поправке «Областные и Минская городская организационные структуры политической партии могут создаваться и действовать при наличии на территории соответствующей области, города Минска районных и (или) городских организационных структур не менее чем в одной трети районов и городов областного подчинения каждой из областей Республики Беларусь и районных организационных структур не менее чем в одной трети районов города Минска».

На практике принятие этой нормы приведет к тому, что большинство действующих партий будут обязаны ликвидировать областные и Минскую городскую организации, что автоматически приведет к ликвидации партии, так как согласно части 4 статьи 10 закона политическая партия должна иметь Минскую городскую и областные организационные структуры в большинстве областей Республики Беларусь.

Партии, которые не будут ликвидированы, не смогут полноценно участвовать в избирательных кампаниях и референдумах (выдвигать кандидатов в депутаты, представителей в избирательные комиссии) в областях, городах и районах республики, где у них есть члены партии, но нет зарегистрированных в установленном порядке организационных структур.

Кроме этого, данная норма будет серьезно препятствовать работе по развитию организационных структур, создаваемых новыми партиями.

К сожалению, в закон не вносятся правки, которые устраняют существующие барьеры на пути регистрации партиями своих организационных структур. Наоборот, предлагаемые правки в статью 18 усиливают законодательные препятствия по регистрации оргструктур партий. Положение действующего закона о том, что государственная регистрация, постановка на учет организационной структуры политической партии осуществляются по «месту нахождения руководящего органа этой организационной структуры», заменено на определение «по юридическому адресу этой организационной структуры».

В случае принятия этой нормы оргструктура партии для регистрации или для постановки на учет должна будет арендовать (либо приобретать в собственность) помещение под юридический адрес. Однако реалии таковы, что для большинства низовых структур партий в нашей стране это невозможно по финансовым причинам, не говоря про другие препятствия.

Весьма туманна для понимания поправка в абзац 2 части 4 статьи 21, которая обязывает политические партии «обеспечивать соблюдение основных направлений внутренней и внешней политики, концепции национальной безопасности, утверждаемых Всебелорусским народным собранием».

Если речь идет об обязанности партий соблюдать Конституцию и Законы государства, то это положение лишнее. Поэтому, скорее всего, это замаскированный запрет политическим партиям критиковать решения, принимаемые Всебелорусским народным собранием. Но в этом случае предлагаемая норма противоречит требованиям действующей Конституции, в частности, статье 33, которая гарантирует свободу мнений, убеждений и их свободное выражение.

То, что это все-таки закамуфлированный запрет на критику политическими партиями политики, проводимой действующей властью, подтверждается новациями в статью 32, которые дополняют основания для ликвидации политических партий решением Верховного Суда, следующими положениями:

осуществления политической партией деятельности, наносящей вред государственным и (или) общественным интересам,

несоответствия деятельности политической партии основным направлениям внутренней и внешней политики, концепции национальной безопасности, утверждаемым Всебелорусским народным собранием.

Это не единственная позиция, когда предлагаемые нововведения вступают в явное противоречие с действующей Конституцией.

Например, в соответствии с предлагаемыми правками в статьи 9 и 13 Закона «О политических партиях» граждане Беларуси, которые постоянно не проживают в Республике Беларусь, лишены права быть учредителями и членами политической партии.

Это противоречит положениям статьи 36 Конституции, которая гласит: «Каждый имеет право на свободу объединений.

Граждане для осуществления и удовлетворения политических, социальных, экономических, культурных и иных интересов имеют право на создание политических партий и других общественных объединений, участие в их деятельности».

Эта же статья Основного закона исчерпывающе устанавливает категории граждан, которые не могут быть членами политических партий, это — «судьи, прокурорские работники, сотрудники Комитета государственного контроля, военизированных организаций, военнослужащие».

Аналогично, противоречит Конституции норма, вводимая в абзац 1 части 2 статьи 24. Она ущемляет в правах граждан Республики Беларусь, которые постоянно проживают за пределами Республики Беларусь либо находились за пределами Республики Беларусь более 183 дней в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу предоставления помощи политическим партиям. Это положение фактически приравнивает наших граждан к иностранным гражданам, от которых политическим партиям запрещено получать помощь.

Еще пример. Часть 3 статьи 5 Конституции Беларуси устанавливает основания, по которым запрещается создание и деятельность политических партий.

Их всего два, а именно:

если целью политической партии является насильственное изменение конституционного строя,

если политические партии ведут пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды.

В предлагаемом проекте изменений Закона о политических партиях этот перечень оснований неправомерно расширен.

Согласно новациям, предлагаемым в статью 7, запрещается создание и деятельность политических партий в целях осуществления «…иной экстремистской деятельности, а также других деяний, запрещенных законодательством, либо допускающих возможность осуществления указанной деятельности и деяний в ходе достижения правомерных целей создания».

Под это определение можно подвести деятельность любой политической партии, которая имеет свою, отличную от действующей власти, позицию по политической и социально-экономической ситуации в стране и предлагает обществу свое видение перспектив развития государства.

Мало ясности с еще одной нормой – «обеспечение незыблемости конституционного строя».

Непонятно, что имеют ввиду авторы данной новации. Так как слово «незыблемость» имеет в русском языке свыше 30 синонимов, в том числе: неприкосновенность, неизменность, несменяемость. Если эта поправка подразумевает запрет партиям вести законную деятельность, направленную на изменение Конституции, то это абсурд, так как в самой Конституции заложены механизмы и нормы, которые позволяют ее не только корректировать, но и кардинально изменять.

Исходя из вышеизложенного, создается впечатление, что авторы предлагаемых поправок в Закон «О политических партиях» не знакомы с положениями статьи 7 Основного закона Беларуси, которая устанавливает, что: «Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики Беларусь. Иные правовые акты издаются на основе и в соответствии с Конституцией.

Государство, все его органы и должностные лица, организации и граждане действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства».

Изучение рассматриваемого законопроекта позволяет сделать вывод, что главная цель принятия предлагаемых изменений в закон о политических партиях – это ликвидация неугодных власти политических партий.

Этот вывод напрашивается после прочтения статей 4 и 5 законопроекта «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений».

Так, статья 4 отводит общественным объединениям, зарегистрированным до вступления в силу настоящего Закона, целый год на приведение своих учредительных документов в соответствие с настоящим Законом.

А статья 5 дает политическим партиям, зарегистрированным до вступления в силу настоящего Закона, всего три месяца для того, чтобы представить в Министерство юстиции документы, необходимые для перерегистрации с учетом требований настоящего Закона, либо принять решение о самоликвидации…»

Вера ВИР.