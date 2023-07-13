СМИ: более 200 российских спортсменов сменили гражданство

Российские спортсмены ищут пути для продолжения карьеры на международном уровне. Российское издание «Холод» насчитало 204 спортсмена, которые поменяли или собираются поменять спортивное гражданство РФ.

Отмечается, что наибольшие потери понесла шахматная сборная России — 141 гроссмейстер взял другое спортивное гражданство.

От побега россиян пострадали фигурное катание и конный спорт (по 11 атлетов), а также художественная гимнастика и теннис (по пять). По четверо футболистов и автогонщиков тоже будут выступать под другими флагами. Потери имеют бокс, велоспорт, гребля, парусный спорт, конькобежный спорт, мотогонки, плавание, хоккей и другие виды спорта.

Самой гостеприимной страной для российских спортсменов стал Израиль: под флагом этой страны теперь выступают 25 атлетов. Далее следуют Сербия (19 спортсменов), Германия (13), Франция (12) и Польша (11). Два атлета даже будут выступать в сборной Украины.

Переход российских спортсменов в иностранные федерации приобретает массовый характер, отмечает издание.

Журналисты подозревают, что реальное количество россиян, сменивших спортивное гражданство, может быть больше, поскольку значительная доля приходится на молодых непубличных спортсменов из нераскрученных видов спорта.