СМИ: Арина Соболенко хотела завершить профессиональную карьеру из-за угроз

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко хотела завершить профессиональную карьеру из-за угроз смерти, которые стали поступать ей после начала войны в Украине, сообщает РИА «Новости».

«Все начали говорить: «Вы должны отстранить всех игроков из России и Беларуси». Я подумала, что все смотрят на меня странно, понимаете? Я чувствовала, что все ненавидят меня из-за моей страны. После матча я открыла Instagram, и первое, что выскочило, было что-то вроде «Ты, черт возьми, умрешь» или «Тебе лучше умереть, желаю, чтобы вся твоя семья умерла от рака и бла-бла-бла». Я видела эти сообщения и чувствовала, что больше не могу с этим справляться. Это уже слишком», — сказала Соболенко в эпизоде сериала «Брейк-пойнт».

После этого разговора Соболенко расплакалась и начала общаться со своей командой по-русски, сказав, что хочет прекратить играть в теннис.

Ранее во время Открытого чемпионата Франции Соболенко сначала отказалась отвечать на вопросы украинской журналистки о политике, но позже на другой пресс-конференции сказала, что она против войны.