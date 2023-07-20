Смертельное ДТП в Сморгони: мотоциклист не уступил дорогу автомобилю

Сегодня утром около 07 часов 58-летний мужчина, управляя мотоциклом Yamaha, двигаясь по проспекту Индустриальный в Сморгони, не уступил дорогу автомобилю Audi, вследствие чего произошло столкновение.

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте аварии, 23-летний водитель легковушки не пострадал.

«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси, — сообщает Следственный комитет. — Следователи обращаются к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: (801592) 4-20-29, (801592) 4-91-37″.