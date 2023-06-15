Смерть не оправдание: Палата представителей приняла закон, который разрешает уголовное преследование умерших

Палата представителей сегодня в двух чтениях сразу утвердила законопроект об изменениях Уголовно-процессуального кодекса. Его представил генпрокурор Андрей Швед.

Как отметили в пресс-службе Палаты представителей, проект подготовлен в рамках реализации закона “О геноциде белорусского народа”, который предполагает, что Генпрокуратура должна принять дополнительные меры по всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.

В соответствии с проектом теперь уголовные дела могут расследоваться в отношении умерших лиц по некоторым статьям Уголовного кодекса. Это статьи, по которым отсутствует срок давности:

подготовка либо ведение агрессивной войны (статья 122);

акт международного терроризма (статья 126);

геноцид (статья 127);

преступления против безопасности человечества (статья 128);

производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны (статья 129);

экоцид (статья 131);

применение оружия массового поражения (статья 134);

нарушение законов и обычаев войны (статья 135);

преступные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов (статья 136);

бездействие либо отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта (статья 137).

Законопроектом предусматривается обязательное участие защитника в процессе.

Производство по таким делам будет вестись вне зависимости от согласия близких родственников умерших. Однако суды будут выносить обвинительные приговоры без назначения наказания в отношении умерших лиц при доказанности их виновности.