Смерть не оправдание: Палата представителей приняла закон, который разрешает уголовное преследование умерших

Палата представителей сегодня в двух чтениях сразу утвердила законопроект об изменениях Уголовно-процессуального кодекса. Его представил генпрокурор Андрей Швед.
Как отметили в пресс-службе Палаты представителей, проект подготовлен в рамках реализации закона “О геноциде белорусского народа”, который предполагает, что Генпрокуратура должна принять дополнительные меры по всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.
В соответствии с проектом теперь уголовные дела могут расследоваться в отношении умерших лиц по некоторым статьям Уголовного кодекса. Это статьи, по которым отсутствует срок давности:
подготовка либо ведение агрессивной войны (статья 122);
акт международного терроризма (статья 126);
геноцид (статья 127);
преступления против безопасности человечества (статья 128);
производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны (статья 129);
экоцид (статья 131);
применение оружия массового поражения (статья 134);
нарушение законов и обычаев войны (статья 135);
преступные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов (статья 136);
бездействие либо отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта (статья 137).
Законопроектом предусматривается обязательное участие защитника в процессе.
Производство по таким делам будет вестись вне зависимости от согласия близких родственников умерших. Однако суды будут выносить обвинительные приговоры без назначения наказания в отношении умерших лиц при доказанности их виновности.