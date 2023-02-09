«Смерть наступила от отравления наркотиком…»

Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего торговца.

29-летний мужчина в конце декабря прошлого года приобрел в Минске наркотик, а дома в Барановичах употребил его. Вскоре мать обнаружила тело сына без признаков жизни.

«Согласно выводам государственного медицинского судебного эксперта смерть мужчины наступила от острого отравления особо опасным наркотическим средством – метадоном, — сообщает пресс-служба Госкомитета судебных экспертиз. — В крови погибшего обнаружена его смертельная концентрация – более 0,7 мкг/мл.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции установлено, что к сбыту особо опасного наркотического средства причастен 28-летний иностранец, который в настоящее время находится под стражей за незаконный оборот наркотических средств.

В отношении него возбуждено еще одно уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств, повлекший по неосторожности смерть человека в результате их потребления. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы».

Расследование уголовного дела продолжается.

Для справки: всего за прошлый год только в Брестской области от употребления наркотиков умерли 4 человека.