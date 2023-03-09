Samsung анонсировала новую функцию «Custom Voice Creator» для своего голосового помощника Bixby, встроенного в смартфоны компании.

Устройство с помощью искусственного интеллекта позволит владельцу клонировать свой голос, который будет отвечать на звонки от его имени.

Все, что потребуется от занятого пользователя, – напечатать сообщение, которое объясняет почему он, к примеру, не может поднять трубку. Голосовой клон сам передаст сообщение. Таким образом, вы сможете поговорить с кем-то по телефону, не поднимая трубку.

Насколько безопасна эта функция в плане конфиденциальности – неизвестно.

Помощник Bixby доступен только на английском, корейском и китайском языке.