Тысячи новобранцев сегодня принимали присягу. Тысячи раз было произнесено: «Служу Республике Беларусь!». Однако видеокадры из части внутренних войск 3214 под Минском доказывают, что здесь призывники произносят другие слова: «Служу президенту и Отечеству».

Напомним, что текстом воинской присяги такое не предусмотрено. Текст присяги короткий и не менялся много лет. «Я, гражданин Республики Беларусь (фамилия, имя, отчество), торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказы командиров и начальников.

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь».

Однако во внутренних войсках уже не первый год дают присягу в том числе на верность президенту.

Министр обороны Виктор Хренин сегодня лично присутствовал на принятии присяги в Печах под Борисовом. Он сообщил, что в белорусской армии «в корне изменили программы боевой подготовки, опираясь на опыт современных конфликтов, в том числе специальной военной операции».