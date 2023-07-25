Служба госохраны больше не будет обеспечивать безопасность Нурсултана Назарбаева

Служба государственной охраны Казахстана больше не будет обеспечивать безопасность первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Такое решение принял нынешний президент Касым-Жомарт Токаев.

Ранее СГО обеспечивала безопасность первого президента Нурсултана Назарбаева, также выявляла, предупреждала и пресекала правонарушения, направленные против жизни, здоровья, прав, свобод, достоинства и собственности Назарбаева, обеспечивала его международной и иными видами связи на территории Казахстана и за рубежом.

Указ вводится в действие с 4 августа 2023 года.

Впрочем, насколько известно, Нурсултан Назарбаев — человек не бедный и способен нанять себе частную охрану.