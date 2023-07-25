Служба госохраны больше не будет обеспечивать безопасность Нурсултана Назарбаева

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Аддзел навін
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Нурсултан Назарбаев. Фото из открытых источников.
Нурсултан Назарбаев. Фото из открытых источников.

Служба государственной охраны Казахстана больше не будет обеспечивать безопасность первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Такое решение принял нынешний президент Касым-Жомарт Токаев.

Ранее СГО обеспечивала безопасность первого президента Нурсултана Назарбаева, также выявляла, предупреждала и пресекала правонарушения, направленные против жизни, здоровья, прав, свобод, достоинства и собственности Назарбаева, обеспечивала его международной и иными видами связи на территории Казахстана и за рубежом.

Указ вводится в действие с 4 августа 2023 года.

Впрочем, насколько известно, Нурсултан Назарбаев — человек не бедный и способен нанять себе частную охрану.

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