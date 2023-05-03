Слухи о смерти преувеличены? Названа новая дата ввода в эксплуатацию Нежинского ГОК

Нежинский горно-обогатительный комбинат в Любанском районе планируют ввести в эксплуатацию уже к 1 июня 2025 года. Об этом рассказал первый вице-премьер Николай Снопков.

Напомним, что еще недавно активно циркулировали слухи, что из-за введенных против Беларуси санкций проект строительства нового калийного комбината вовсе может быть заморожен.

Однако Николай Снопков сообщил, что уже реализован проект по техническому и финансовому аудиту Нежинского ГОК. По его словам, согласно техническому аудиту срок строительства составляет 48 месяцев «с выходом на 1,1 миллиона тонн калия».

Кроме того, он проанонсировал появление нового президентского указа, касающегося строительства комбината, “который юридически расставит точки над «i»”.

Напомним, что Нежинский горно-обогатительный комбинат строится на базе Старобинского месторождения калийных солей в Любанском районе Минской области. Возведение ГОК вел «Славкалий» с участием китайской генподрядной компании энергетического профиля «China State Energy Engineering Corp.». Однако основатель “Славкалия”, российский бизнесмен, Михаил Гуцериев попал под санкции, в результате чего вынужден был передать бизнес младшему сыну, а также искать иные обходные пути. В связи с этим с финансированием строительства возникли понятные сложности.

Однако, в конце ноября 2022 года в Любанском районе Минской области рядом с деревней Обчин, где расположена площадка Нежинского ГОКа, было зарегистрировано ОАО «Недра Нежин». Как следует из данных Единого госреестра юрлиц, основной вид деятельности новой компании, как и у ГОКа — добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений. Источники в российской компании тогда же подтвердили «Интерфаксу», что «Недра Нежин» является преемником «Славкалия».

По словам Николая Снопкова, активное обсуждение и совещания по проекту проходили после визита Александра Лукашенко в Китай, в том числе переговоры велись в Министерстве коммерции КНР. В результате белорусским госорганам и уполномоченным бизнес-структурам было поручено ускорить принятие всех необходимых решений «по восстановлению финансирования и реализации проекта».

Нежинский ГОК задуман как второе в Беларуси предприятие по производству калийных удобрений (сейчас их выпускает только государственный «Беларуськалий»). Запуск ГОКа мощностью до 2 миллионов тонн хлоркалия в год ранее был запланирован на нынешний, 2023 год. Инвестиции в проект оценивались в 2 миллиарда долларов, из них 600 миллионов — собственные средства и 1,4 миллиарда долларов — кредит Банка развития Китая. Более того, согласно прежним договоренностям, выплаты по кредиту должны были уже начаться.