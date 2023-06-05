Отец осужденной журналистки Ксении Луцкиной рассказал «Народной Воле» о последних новостях от дочери.

Напомним: Ксению Луцкину, которая в 2020 году работала в Белтелерадиокомпании, обвинили в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

28 сентября прошлого года Минский городской суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы.

Сейчас Ксения находится в гомельской колонии № 4. В начале года она заболела двухсторонней пневмонией и боролась с болезнью почти весь февраль. Также у Ксении диагностирована онкология, и она стоит в очереди на МРТ.

Не так давно стало известно, что политик Григорий Костусев, у которого тоже обнаружили онкологию, был отправлен из колонии на плановое медицинское обследование, и его даже возили в Боровляны. Может быть, и о Ксении Луцкиной вспомнили?

— Не было пока никакого обследования, — говорит отец журналистки Олег Луцкин. – Хотя дочка по-прежнему чувствует себя очень плохо.

Пару дней назад она мне звонила, и я специально уточнил, возили ее на МРТ или нет. К сожалению, не возили. Стоит в очереди на обследование – вот и все, что известно.

Но все необходимые лекарства передаем, Ксении разрешили медицинскую передачу.

— Насколько известно, по состоянию здоровья Ксению освободили от работы в промзоне…

— Говорит, что вяжет в колонии мочалки. Естественно, если здоровье позволяет. Периодически у нее случаются приступы, тогда падает в обморок. Но, вроде как, свой план по мочалкам все равно выполняет.

— По телефону регулярно общаетесь?

— И по телефону, и по видеосвязи с сыном разговаривает. В апреле также было длительное свидание. Сейчас ждем новой встречи…