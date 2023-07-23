Следственный комитет рассказал подробности трагедии на Минском море

Вечером 22 июля на территории Заславского водохранилища вблизи деревни Заречье-1 Минского района из-за сильного воздушного вихря произошло падение деревьев, пострадали отдыхающие.

По предварительной информации, в тот день компания молодых людей приехала на пляж, чтобы отметить день рождения. В специально отведенном месте они разбили кемпинг. Во время отдыха погода резко испортилась. Порывами ветра вырвало дерево, которое ударило и привалило 19-летнюю жительницу Минска. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В результате стихийного бедствия пострадали еще два человека — 24-летняя девушка и 25-летний минчанин. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы.

Работа на месте происшествия продолжалась всю ночь. Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области, работников МЧС и с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории проведен осмотр, зафиксирована следовая картина. Назначен ряд экспертных исследований. Работу на месте происшествия координировал начальник УСК по Минской области Андрей Лис.

Минским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Особое внимание уделяется выяснению причин и условий, повлекших за собой трагические последствия, пишет Mlyn.by.