Следственный комитет ищет тех, кому почистили вентиляцию пылесосом за 175 рублей

Четверо мужчин от имени организаций «БелБытВентиляция», «ГорВентиляция» и «ДомашняяБытоваяВентялиция» предлагали минчанам услуги по очистке вентиляции. Они убеждали граждан, что такой сервис является обязательным, а при отказе угрожали большими штрафами.

Вместо качественной услуги владельцы квартир получали очистку системы вентиляции обычным пылесосом и проверку тяги при помощи листа бумаги. Стоимость такого «сервиса» варьировалась от 135 до 175 рублей.

Уже установлено больше тысячи потерпевших!

«Граждан, пострадавших от действий псевдосотрудников вышеуказанных организаций, просим связаться по телефонам: 8 (017) 389 54 72 и 8 (044) 500 31 11», — сообщает Следственный комитет.