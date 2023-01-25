Следователи раскрыли подробности криминального автобизнеса

По данным следствия, житель Новополоцка для хищения и легализации автомобилей организовал преступную группу. Её участники также занимались подделкой и уничтожением идентификационных номеров (VIN-номеров), номеров двигателей, документов на транспортные средства.

Роли были строго распределены, при совершении преступлений они руководствовались ранее разработанным планом. Всего в преступной схеме было задействовано не менее 8 человек. Все они между собой были знакомы.

Жертвами становились владельцы дорогих иномарок, в большинстве случаев «японских» и «корейских», сообщает Следственный комитет.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что члены организованной группы подыскивали документы, части кузова, а также таблички, содержащие идентификационные номера, для последующей установки их на автомобили, полученные преступным путем. При этом, такой поиск мог осуществляться, как до хищения транспортных средств – автомобиль похищался «под документы», так и после – документы приобретались уже на похищенную машину.

Далее участники банды встречались на территории Полоцкого района и направлялись в Россию, как правило в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, где и совершали хищения. В ряде случаев там приобретались уже похищенные транспортные средства.

В соседнее государство выезжали на «автомобиле сопровождения», который использовался для прикрытия похищенной машины, мониторинга дорожной обстановки. Число участников каждого конкретного преступления обуславливалось планируемым количеством похищаемых транспортных средств.

Организованная группа имела внушительный технический арсенал: приборы для отключения сигнализации, радиостанции, приборы-«глушилки», оборудование и программное обеспечение, которое позволяло вносить изменения в электронные блоки и ключи автомобилей и многое другое.

В Беларуси автомобили хранились в специально оборудованных средствами создания помех и подавления сигналов сотовой связи помещениях, где также осуществлялось изменение идентификационных номеров и номеров двигателей.

Следствием установлено 16 фактов хищений автомобилей на территории Российской Федерации, а общая сумма ущерба составила более 600 000 белорусских рублей.

По результатам расследования трём мужчинам, в зависимости от роли каждого, предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:

ч.4 ст.205 (кража, совершенная повторно, в особо крупном размере, организованной группой);

ч.2 ст.381 (подделка и уничтожение идентификационного номера, номера двигателя транспортного средства в целях эксплуатации и сбыта транспортного средства, а также сбыт транспортного средства с такими подделками, совершенные повторно, группой лиц по предварительному сговору);

ч.2 ст.235 (финансовые операции со средствами, полученными заведомо преступным путем, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами в целях утаивания и искажения происхождения, местонахождения, размещения, движения и действительной принадлежности указанных средств, совершенные повторно, в особо крупном размере, организованной группой).

Организатору преступной схемы – 34-летнему жителю Новополоцка – дополнительно предъявлено обвинение по ч.2 ст.380 (подделка официального документа, предоставляющего право, в целях использования такого документа самим исполнителем и другим лицом, совершенные группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

С санкции прокурора ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что двое из фигурантов ранее уже были судимы за совершение аналогичных преступлений на территории Российской Федерации.

Ещё четыре обвиняемых содержатся под стражей на территории России, а один из участников преступной схемы объявлен в розыск.