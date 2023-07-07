Следователи предъявили минчанину обвинение за убийство 29-летней давности

В Минске предъявлено обвинение мужчине в убийстве 29-летней давности. Как сообщил Следственный комитет, на момент совершения убийства обвиняемому было 17 лет. Сегодня ему 46.

Убийство произошло в мае 1994 года. На остановке около МКАД было обнаружено тело 50-летнего минчанина. Он был сильно избит.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. В ходе расследования установили, что днем 20 мая 1994 года погибший минчанин после рабочей смены распивал спиртное с коллегами по работе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на остановке возле увеселительного заведения он сел в автобус. Далее след терялся.

На причастность к совершенному преступлению проверялись родственники, знакомые и коллеги убитого. Однако раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Позже в прокуратуру обратилась супруга умершего и рассказала о том, что кто-то подбросил паспорт и сберкнижку, принадлежащие супругу, в почтовый ящик по месту жительства. В ходе дактилоскопической экспертизы обнаружили след пальца руки, который лишь в 2009 году совпал с отпечатком большого пальца жителя столицы, 1977 года рождения. В ходе допроса мужчина указал на своего знакомого, который может быть причастен к убийству. Парень, 1976 года рождения, будучи на тот момент несовершеннолетним, хвастался, что избил мужчину и похитил его имущество, а в подтверждение своих слов демонстрировал паспорт.

В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан. Но он категорически отрицал свою причастность и в ходе очной ставки заявил, что друг его оговаривает. Оперативно-розыскные мероприятия также не дали результата.

Однако следственные действия, направленные на раскрытие преступления не прекращались. В отношении обоих мужчин были проведены комплексные психолого-психиатрические и психофизиологические экспертизы, которые установили, что старший из них скрывает информацию об обстоятельствах убийства. В итоге минчанин все-таки признался в совершенном в 1994 году преступлении и, в том числе, рассказал, что похитил личные вещи погибшего.

Следствием 46-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства с особой жестокостью и грабеже.