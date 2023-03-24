Скрытые смыслы, подводные камни

Западная пресса разъяснила, что на самом деле стоит за визитом лидера Китая в Москву

Визит Си Цзиньпина в Россию дает Владимиру Путину огромную моральную поддержку и шанс продемонстрировать расхваленный новый мировой порядок, который российский лидер якобы пытается создать с помощью войны против Украины. В этом альтернативном мире США и НАТО не могут больше никому ничего диктовать, пишет газета «Вашингтон пост».

«Визит Си, объявленный в России знаковым дипломатическим событием 2023 года, проходит в наиболее важный для Путина момент. Поскольку российское вторжение в значительной степени застопорилось, военные потери растут, а его личная репутация запятнана ордером на арест за военные преступления, выданным Международным уголовным судом. Путин отчаянно нуждается в отвлечении внимания от этого события и поддержке. Для российской внутренней аудитории пышная церемония приема китайского лидера укрепит образ Путина как современного царя. В завершение визита состоялся торжественный обед в великолепной каменной Грановитой палате XV века в Кремле – старейшем здании Москвы, построенном великим князем московским Иваном III, имевшим репутацию «собирателя земель», чья биография вдохновляет Путина», – говорится в статье «Вашингтон пост».

Отмечается, что визит Си Цзиньпина подчеркивает, что у российского президента все еще есть могущественный друг, несмотря на то, что Запад от него отвернулся.

«Также визит Си Цзиньпина демонстрирует, что стороны поделились: Китай, Россия и Иран выстраиваются против США, Великобритании и других стран НАТО в соревновании за глобальное влияние и за союз с такими странами как ЮАР и Саудовская Аравия, которые якобы не занимают конкретную позицию, но их можно склонить на свою сторону», – пишет «Вашингтон пост».

Британское издание «Файнэншл Таймс» пишет, что в Москве лидер Китая позиционировал себя как миротворец. Ведь он прибыл в российскую столицу, имея за плечами успех в примирении Ирана и Саудовской Аравии. Кроме того, недавно Пекин опубликовал свою позицию по урегулированию ситуации в Украине, состоящую из 12 пунктов. Журналисты «Файнэншл Таймс» не исключают, что в Москве Си Цзиньпин продвигал немедленное прекращение огня на Украине. Но суть встречи Си и Путина, по мнению издания, направлена в противоположном направлении: на самом деле договоренность Пекина и Москвы будет предусматривать увеличение китайской поддержки России в то время, когда она ведет агрессивную войну против соседнего государства.

«Не стоит обманывать себя: эта поездка нужна для углубления связей с Россией, идущих на пользу Пекину, а не какого-то мирного посредничества», – сказал журналистам «Файнэншл Таймс» эксперт по Китаю Александр Габуев, аналитик «Фонда Карнеги за международный мир».

Эксперт отметил, что по-настоящему чувствительная тема – это запрос Путина на китайское оружие, в частности, на артиллерийские снаряды и ракеты, дефицит которых подрывает российские военные усилия. Также скрытым от общественных взглядов будет вопрос напряжения между Китаем и Россией. Как пишет «Файнэншл Таймс», некоторые американские стратеги надеются, что однажды они смогут организовать новый раскол между Москвой и Пекином, как в 1970-х годах.

«Но сейчас такая перспектива кажется еще дальше за горизонтом, чем даже успех китайской мирной инициативы для Украины», – говорится в статье.

Американское издание «Уолл-стрит джорнэл» указывает на китайские и российские города вблизи границы между РФ и КНР, которые должны были стать символом «безграничной дружбы» этих стран. Однако сейчас они больше служат напоминанием о глубоких исторических, экономических, культурных и политических разногласиях между ними.

Торговля между РФ и КНР выросла на 30% за прошлый год до 189 миллиардов долларов. Но это все равно лишь четверть объемов импорта и экспорта между Китаем и США, о чем свидетельствуют данные китайской таможни. В магазинах Пекина, Шанхая и других богатых китайских городов чаще можно найти японское саке и австралийскую говядину, чем российскую водку и икру, отмечает «Уолл-стрит джорнэл».

«Китайско-российские отношения – это далеко не монолит. И с точки зрения Пекина, они и не должны им стать», – сказал изданию исследователь Шанхайского института международных исследований Чжао Лонг.

Сейчас Москва и Пекин союзники из-за общего недовольства Западом. Но между ними все же сохраняется недоверие из-за «общего кровавого прошлого». К примеру, в приграничном китайском городе Хэйхэ целый музей посвящен столетиям агрессии России против Китая. При этом россиянам запрещено его посещать.

«Одна из экспозиций описывает, как в 1900 году россияне убили тысячи китайцев в регионе. Через громкоговоритель рассказчик озвучивает вывод: отношения России и Китая сегодня мирные, но следует сохранять бдительность», – пишет «Уолл-стрит джорнэл».

РЕЗОНАНС

«Подобную апологетику наблюдаю впервые»

Известный российский журналист Станислав Кучер обратил внимание, что пропаганда готовит россиян к новой «Золотой орде».

– Самое замечательное в пропагандистской риторике сейчас – уже прямым текстом звучащие тезисы о том, что “в XXI веке Россия должна быть вассалом Китая, а не Америки”, – пишет Кучер. – Вариант самостоятельной, самодостаточной независимой России кремлевские “стратеги”, похоже, уже не рассматривают в принципе. Отношения Путина и Си Цзиньпиня некоторые прорежимные телеграм-каналы открыто сравнивают с отношениями Александра Невского с ханом Батыем и напоминая его аргумент о том, что “сейчас нам выгоднее Хан в орде, чем Папа и рыцари на шее”. Другие вступают с ними в дискуссию и замечают, что сравнение некорректное, поскольку, в отличие от ордынцев, китайцы сейчас российские города не жгут и народ в плен не угоняют, в то время как “города жгут, убивают и угоняют русских людей американцы и ЕСовцы”.

Подобную апологетику заведомо ущербной роли России в глобальной политике я в российском информационном пространстве наблюдаю впервые. Еще вчера все эти “политологи” с пеной у рта рассуждали о “русском мире”, диктующем человечеству новую повестку, и “Украине под американцами”, сегодня призывают чуть ли не лечь под Китай. Столь резкая смена риторики напоминает о двух очевидных тезисах: 1) никакой внятной и долгосрочной стратегии у Кремля как не было, так и нет 2) когда политическая конъюнктура изменится, те же “эксперты” будут столь же вдумчиво и аргументировано доказывать, почему Россия должна все же ориентироваться на Запад.

Ничего своего, кроме потуг на исторические параллели, пропутинская интеллектуальная элита ни миру, ни соотечественникам предложить не в состоянии. Это, разумеется, не новость, но лишний раз зафиксировать стоит.

В ТЕМУ

Беларусь китайская…

Бывший глава Белтелерадиокомпании, депутат Палаты представителей Геннадий Давыдько недавно напророчил, что в обозримой перспективе территория и России, и Беларуси будет заселена китайцами. Заявление было сделано в интервью газете «Союзное вече».

«Вопрос: Нет ли опасений, что Поднебесная в итоге поглотит наши страны? Это всеобщая страшилка.

– Поднебесная когда-то сделает это со всем миром. Россия и Беларусь пока слабы в демографическом плане. По прогнозам серьезных аналитиков, славян через триста лет может не остаться. Я имею в виду русских, белорусов, украинцев. Не из-за войн, а потому что перестали рожать. И тут надо думать не о расовой чистоте, а о порядочности и духовности тех людей, которые сюда придут, – заявил Давыдько».

Инна ЛЕВИЦКАЯ.