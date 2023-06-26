«Скончался на месте происшествия»: ДТП на МКАД

Вчера вечером на внутреннем кольце МКАД на съезде на ул.Громова произошло ДТП с участием мотоцикла.

«Около 21:00 29-летний водитель мотоцикла «Honda», двигаясь по внешнему кольцу МКАД при съезде на ул.Громова не справился с управлением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на бордюрный камень после упал на проезжую часть, — сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполклома. — От полученных телесных повреждений мотоциклист скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта к повышенной концентрации на дороге, к максимальной оценке дорожной ситуации и выполнению всех действия, необходимых для обеспечения как личной безопасности, так и других участников дорожного движения».