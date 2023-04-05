Сколько зубров в Беловежской пуще?

Недавно их пересчитали.

«В Беловежской пуще закончены трудоёмкие работы по учёту зубров, которые проводились сотрудниками национального парка «Беловежская пуща» в январе-марте с помощью оптических средств наблюдений, а также методом фотографирования с квадрокоптера, — сообщает сайт Национального парка «Беловежская пуща» . Обобщённые данные учётов представлены по состоянию на начало 2023 года.

Всего учтено 730 особей зубра, что на 27 больше, чем в предыдущем году. Необходимо отметить, что тенденция ежегодного увеличения численности зубров сохраняется.

В популяции зубра в течение 2022 года родилось 103 телёнка. Взрослых самцов (старше 3,5 лет) учтено 100 особей (13,7%), взрослых самок – 374 (51,2%); молодняка (1,5-3,5 года) – 153 (21,0%), телят – 103 (14,1%).

Как и ранее, зубры распределены по 5 основным территориальным группировкам: северной (Свислочское лесничество) – 56 особи, северо-восточной (Новодворское, Порозовское лесничества) – 142 особи, центральной (Хвойникское лесничество) – 67 особи, южной (Сухопольское, Шерешёвское, Ясеньское, Пашуковское, Королёво-Мостовское лесничества) – 323 особи и юго-западной (Белянское, Дмитровичское лесничества) – 134 особи.

Кроме того, 8 зубров содержатся в экскурсионных вольерах.

Для сравнения, в польской части Беловежской пущи на начало 2023 года учтено 829 особей зубра, из которых 138 – телята».