Сколько зарабатывают белорусские футболисты в Казахстане?

СМИ Казахстана отмечают наплыв белорусских игроков в клубы местной премьер-лиги.

«В этом, конечно, ничего особо удивительного нет, — отмечает один популярный казахстанский спортивный портал. — В Казахстане белорусы все так же выступают фактически на равных правах с местными воспитанниками, между тем на родине им потолок возможных выплат по контрактам понизили очень ощутимо.

У нас, само собой, если послушать больших начальников, произошло то же самое — вот только почему-то комфортно себя до последнего времени чувствовавшие в родной стране белорусские игроки все равно хотят теперь выступать именно здесь, а не дома».

Специалисты отмечают, что платят белорусам в Казахстане куда больше, чем в отечественных клубах. Например, иностранцам, в том числе белорусским игрокам, клубы премьер-лиги Казахстана готовы платить от 4000 долларов. Средняя зарплата футболистов — 7-10 тысяч долларов. Лидер первенства — клуб «Астана» — вообще может предложить хорошему игроку 350 тысяч долларов за сезон.

Правда, белорусские футболисты в топовые клубы не попадают, но и в командах среднего уровня они могут заработать за сезон больше, чем в Беларуси.

Алесь Светланич.