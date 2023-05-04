Сколько ветеранов войны осталось в Беларуси?

Заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома Ольга Василевская сообщила, что в Беларуси проживают около 1500 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 503 — в Минске.

«Сегодня самому старшему участнику Великой Отечественной войны, проживающему в столице, — 103 года», — сообщила чиновница.

Напомним, что когда речь шла о денежных выплатах ко Дню победы, то сообщалось о 10 тысячах человек. Однако в их число входят не только ветераны, но и блокадники, узники концлагерей и гетто, обладатели наград за работу в тылу и другие категории.