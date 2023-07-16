Сколько «вагнеровцев» прибыло в Беларусь? В Польше говорят про «несколько сотен»

Первые бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли в Беларусь, по оценке польской разведки, их может быть несколько сотен, сообщили в канцелярии польского премьер-министра.

Варшава внимательно следит за ситуацией. Об этом в заявил статс-секретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

«Группа «Вагнера» присутствует в Беларуси. Прибыли первые бойцы, их сейчас может быть несколько сотен. Польские службы следят за ситуацией, чтобы узнать, сколько вагнеровцев в итоге окажется в Беларуси», — сказал он.

Также Жарын сообщил, что прибывшие бойцы ЧВК уже разместились в полевых лагерях и начали проводить обучение белорусских военнослужащих. «Русские будут продолжать эксплуатировать группу «Вагнера», как они это делают во всем мире. Вагнеровцы де-факто выполняют миссии Кремля и от имени Кремля», — добавил он.