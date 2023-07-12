Сколько стоят белорусские футболисты?

По итогам первого круга обновлена информация по рыночной стоимости игроков высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу.

Ранее единоличным лидером был полузащитник БАТЭ Валерий Громыко. Сейчас его цена выросла на 50 тысяч евро (с 850 до 900 тысяч). Но теперь он делит первую строку с лучшим бомбардиром «Немана» Павлом Савицким, цена на которого увеличилась на 100 тысяч евро (с 800 до 900 тысяч), сообщает портал Transfermarkt.

Наибольший прирост зафиксирован у 19-летнего форварда солигорского «Шахтера» Егора Карпицкого (на фото)– на 450 тысяч евро( с 250 до 700 тысяч).

Кстати, по информации СМИ, в скором времени Егор Карпицкий перейдет в самарские «Крылья Советов». Соглашение волжан с белорусским футболистом еще не подписано, стороны обговаривают условия контракта. При этом наставник солигорского «Шахтера» 6 июля уже объявил команде об уходе Егора в другой клуб.

В 14 матчах текущего чемпионата Белоруссии Карпицкий забил 12 голов и идет во главе гонки бомбардиров.

Также оценили и нападающего минского «Динамо» Владислава Морозова, который «потяжелел» на 400 тысяч евро (с 200 до 600 тысяч).

Среди легионеров высшей лиги самым ценным кадром остается албанский футболист Валон Ахмеди из «Шахтера» — 700 тысяч евро.

Сергей ЗАБЛОЦКИЙ.