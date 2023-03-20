Сколько стоит арендовать квартиру в Нью-Йорке?

Американскому рынку недвижимости не хватает около 1 миллиона домов. За последние годы цены на дома, так и арендная плата резко возросли.

«Жилье в США традиционно считается «не по карману», если семья вынуждена отдавать за него 30% своего дохода, — пишет американская пресса. — В Нью-Йорке у многих семей на эти цели уходит до 50% дохода. Отчеты из разных регионов страны подтверждают повсеместное ухудшение ситуации с доступностью жилья. Согласно такому оценочному показателю, как NAHB-Wells Fargo Housing Opportunity Index, в середине февраля жилищная доступность находилась на рекордно низком уровне. Данный индекс показывает, что немногим более 38% новых домов и домов, имевших владельца, были доступны в период с октября по декабрь 2022 года для семей с годовым доходом в $90 тыс.

Цены на дома росли непрерывно в течение 10 лет перед началом пандемии и ускорились в ее период под воздействием двух комбинированных факторов: триллионов долларов, выделенных двумя пакетами выхода из короновируса, и очень низкими банковскими ставками Федерального резерва. Это привело к резкому увеличению спрос на недвижимость.

При этом рост цен на дома напрямую повлиял на рост квартплаты – она просто взлетела до небес в условиях бума на рынке недвижимости и нехватки домов, строительство которых замедлилось по ряду причин с 2008 года. По данным Moody’s Analytical, американские семьи сегодня в среднем расходуют на аренду жилья 30% своего дохода. В прошлом году, эксперты Moody’s Analytical впервые зафиксировали за 20 лет наблюдений, что проблема высокой квартплаты характерна для США в целом, а не для отдельных регионов.

«Последние несколько лет четко высветили повсеместный кризис с доступностью жилья, прежде, до наступления пандемии, такая картина не наблюдалась», — заявил в интервью The Hill Роб Уорнак, аналитик организации Apartment List. – Хотя в конце прошлого года арендная плата несколько сократилась, она все равно выше, чем была до начала пандемии.

Отметим все же, что в январе 2023 года прирост арендной платы оказался самым низким за последние 20 месяцев. По данным компании Redfin, общенациональный медианный показатель квартплаты вырос в январе на 2,4% составив $1942 – это наименьший рост с мая 2021 года. «Мы очень внимательно следим за тем, действительно ли арендная плата стала сокращаться, это стало бы огромным облегчением для американцев», — заявила Дэрил Фэирвезер, главный экономист Redfin.

Как обстоят дела в Нью-Йорке?

В некоторых районах города, сообщает веб-сайт secretnyc.co, лендлорды начали понемногу снижать квартплату, однако в большинстве боро, в первую очередь это относится к Манхэттену, Бруклину и Квинсу медианная арендная плата оставалась в январе на рекордно высоком уровне. Давайте посмотрим на данные отчета компании Douglas Elliman and Miller Samuel.

В Манхэттене в июле прошлого арендная плата впервые превысила $4 тыс. за квартиру с одной спальней. В январе с.г. она составила шокирующие $4097. В январе 2022 года она составляла $3500.

Медианная арендная плата в Манхэттене:

Студия — $3 тыс. в месяц

Квартира с одной спальней — $4 тыс.

Квартира с двумя спальнями — $5532 тыс.

Квартира с тремя спальнями — $7100 тыс.

В Бруклине средний размер квартплаты вырос с $3162 в январе 2022 года до $4165 в январе 2023 года. Прирост в 31,7% — второй по величине в истории ведения соответствующей статистики.

Медианная арендная плата в Бруклине:

Студия — $2913 тыс. в месяц

Квартира с одной спальней — $3200 тыс.

Квартира с двумя спальнями — $3900тыс.

Квартира с тремя спальнями — $4300 тыс.

Медианная арендная плата в северо-западном Квинсе:

Студия — $2995тыс. в месяц

Квартира с одной спальней — $3314 тыс.

Квартира с двумя спальнями — $4725тыс.»