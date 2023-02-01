Сколько штрафов заплатили безбилетники?

В минувшем году к административной ответственности за безбилетный проезд в поездах привлечено больше 7,4 тысяч граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

Штраф за безбилетный проезд составляет: в поездах городских линий от 0,5 до 1 базовой величины; в поездах региональных линий 0,7 базовой величины; в поездах межрегиональных и международных линиях 1 базовую величину.

Курение (потребление) табачных изделий, использование электронных систем курения, систем для потребления табака в местах, где они в соответствии с законодательными актами запрещены, влекут наложение штрафа в размере до 4 базовых величин.

«В 2023 году Белорусская железная дорога продолжит работу по усилению контроля оплаты проезда в поездах, — говорят в БЖД. — В частности, запланировано проведение групповых проверок, декад сплошного контроля (в ходе которых проверяется до 90% поездов региональных линий экономкласса, курсирующих на контролируемом участке), а также организация сплошного контроля поездов региональных линий экономкласса на всем пути следования.

Белорусская железная дорога призывает пассажиров ответственно относиться к пользованию услугами железнодорожного транспорта и своевременно оплачивать проезд!»