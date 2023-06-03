Сколько не живут: учёные назвали предельно возможный возраст человека

Что бы человек ни делал, какой бы образ жизни ни вёл, в определённый момент его организм всё равно теряет способность восстанавливаться. И всё же при правильном подходе этот момент можно отсрочить лет на пятьдесят.

Мадам Спокойствие

Когда она родилась, в Париже ещё и в помине не было Эйфелевой башни. Имя этой удивительной женщины известно учёным по всему миру. Жанна Кальман. На этом портрете ей 20 лет. Это было в 1895 году. Тогда Эйфелева башня уже шесть лет как стояла.

Она всю жизнь прожила в Арле, а однажды — когда ей было лет 12 — видела Винсента Ван Гога. Он пришёл в магазин её отца за красками. “Страшный как божий грех, с отвратительным характером, и от него несло выпивкой”, — вспоминала мадам Кальман.

Когда ей стукнуло 90, она сделала нечто такое, что часто называется “насмешить Господа Бога”: решила, что ей осталось недолго, и завещала свою квартиру одному адвокату, звали его Франсуа Раффре. Взамен он должен был выплачивать ей по 2,5 тысячи франков ежегодно, пока, стало быть, не пробьёт час мадам. Ну так вот. Месье Раффре не стало ровно 30 лет спустя. Мадам было уже 120. “Иногда случаются плохие сделки”, — философствовала она. После месье выплачивать ей по 2,5 тысячи франков пришлось его вдове.



Жанна Кальман. Фото © Getty Images

Жанна прожила 122 года и умерла в 1997 году. С тех пор никто ещё не жил дольше, она продолжает крепко держать статус человека, достигшего самого преклонного возраста. А учёные продолжают биться над загадкой её выносливости. Дело в том, что эта женщина бросила курить в 117 лет. Далее, бокал вина — обязательно. Шоколад — почти по килограмму в неделю.

Сама она считала, что весь секрет — в её спокойствии. “Вот почему меня называют Кальман”, — говорила она. Calment в переводе с французского значит “успокойся”. С этим вполне готов был согласиться автор книги о ней, исследователь Жан-Мари Робин. За свою жизнь она потеряла дочь, мужа, внука, племянницу.

— Я думаю, она была тем человеком, который по своей конституции и биологически невосприимчив к стрессу, — вспоминал он. — Однажды она сказала: “Если вы ничего не можете с этим поделать, то и не волнуйтесь об этом”.

122: кто дольше?

В любом случае мировому научному сообществу очень интересно, можно ли в принципе прожить дольше, чем мадам Кальман. Ответ на этот вопрос попыталась найти международная команда учёных во главе со специалистом Московского физико-технического института Петром Федичевым. Результаты их недавнего исследования опубликованы в Nature. Общий вывод такой: человек может прожить максимум 120–150 лет.

Учёные сопоставили данные анализов крови более чем пятисот тысяч человек. Кроме того, приняли во внимание их генетические особенности и образ жизни, а именно физическую активность. Из всех этих факторов у исследователей сложился так называемый индикатор динамического состояния организма — DOSI (Dynamical organism state indicator). По сути, этот индикатор показывает способность восстанавливаться после стрессов, болезней, то есть — устойчивость. По данным авторов этой научной работы, примерно в 40 лет на восстановление организма уходит порядка двух недель, а к 80 годам этот период длится уже по два месяца и дольше. Отмечается, что при ежедневных пеших прогулках максимально благоприятный прогноз — 150 лет. Но в целом, по заключению учёных, после 120 лет способность организма возвращаться к нормальному состоянию после стресса теряется почти полностью даже при самых удачных условиях.

Почему это происходит — один из самых трудных вопросов современной науки. Есть предположение, что разгадка кроется где-то на уровне клеточных митохондрий — энергетических станций клетки. Но геронтолог Александр Ильницкий убеждён, что это не главный вопрос.

— О том, что геронтология — это наука об увеличении продолжительности жизни, говорили в какие-то глухие советские времена, когда продолжительность жизни действительно была невысока по сравнению с другими странами. В наше время, конечно, она растёт, и сейчас главная задача — чтобы человек в конце жизни чувствовал себя как можно более комфортно, — сказал он в интервью.

По мнению учёного, прежде всего нужно стремиться максимально сократить, а желательно и вовсе ликвидировать срок “красной зоны” — самый трудный и самый печальный период в жизни пожилого человека, когда он полностью теряет самостоятельность и нуждается в постоянной помощи.

Как избежать такой старости?

— Есть генетический фактор, он, конечно, принимает участие, но он не настолько серьёзен, я бы сказал, он несёт ответственность лишь на 15–20%, а всё-таки 80% это то, как мы себя ведём, уровень питания, физическая активность, своевременное лечение заболеваний: чем раньше их выявишь, тем более эффективно лечение, — объясняет геронтолог.

Он также призвал обратить особое внимание на вес тела. По словам Александра Ильницкого, пандемия коронавируса позволила выявить новую закономерность: при индексе массы тела 23 для заражённых ковидом резко возрастает риск госпитализации и тяжёлого течения болезни. Напомним, индекс массы тела — соотношение веса и роста человека, рассчитываемое по специальной формуле. До сих пор его значение до 25 считалось нормальным. Предстоит ужесточить требования здорового образа жизни, заключил геронтолог.