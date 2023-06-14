Сколько может длиться испытательный срок?

И изменится ли продолжительность работы на предварительном испытании, если работник заболеет?

Вот что говорят в Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты: «Конкретная продолжительность испытательного срока определяется в трудовом договоре. По общему правилу, срок предварительного испытания не может превышать 3-х месяцев.

В срок предварительного испытания не засчитываются: период временной нетрудоспособности работника; нахождение работника в социальном отпуске; другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

Если работник в период предварительного испытания заболел, то этот период исключается из срока предварительного испытания».