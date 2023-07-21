Сколько лука Беларусь закупает в Узбекистане?

С середины марта по конец июня текущего года Узбекистан экспортировал за рубеж рекордные 222,8 тысячи тонн репчатого лука. Эти объемы поставок на 40% превышают показатели за аналогичный период 2021-го и на 53% — прошлого года, сообщает Фергана.

Аналитики связывают резкое увеличение продаж лука с тем, что власти центральноазиатской республики в начале года установили запрет на экспорт этого продукта. Ограничения были сняты 15 марта, после чего поставки за границу стали расти.

Отмечается, что основными покупателями узбекского лука являются Казахстан и Россия. На долю двух государств приходится почти 90% объема поставок.

Так, за отчетный период соседи по региону приобрели 129,4 тысячи тонн (58% от всего экспорта), а россияне — более 70 тысяч тонн (31,4%).

Активно лук в Узбекистане закупают и другие государства, входящие в Евразийский экономический союз. В частности, на третьем и четвертом местах в списке партнеров значатся Кыргызстан и Беларусь, приобретшие 8,1 тысячу тонн и около 5 тысяч тонн данной овощной продукции соответственно.

Кроме того, лук из Узбекистана пользуется спросом в Латвии, Польше, Афганистане и Украине.