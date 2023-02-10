Сколько ИПэшники должны заплатить Фонду социальной защиты населения?

Фонд социальной защиты населения назвал минимальную сумму взносов для индивидуальных предпринимателей за 2022 год. Они должны уплатить их не позднее 1 марта 2023 года.

«Минимальная сумма взносов при условии осуществления деятельности в течение всего отчетного года – 2006,59 рубля», – сообщили в ФСЗН.

ИП могут внести в ФСЗН и более крупную сумму. Взносы для них составляет 35% от самостоятельно определяемого дохода.

Индивидуальные предприниматели имеют право не платить взносы за периоды, когда они не осуществляли деятельности.

Олег СНОВ.