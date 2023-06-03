Генеральный директор «Белджи» Геннадий Свидерский во время брифинга на тему «Электромобили: мировые тренды и тенденции развития внутреннего рынка» рассказал, сколько должны стоить электромобили для белорусов, передает БелТА.

Он обратил внимание на то, что 20-25% рынка автомобилей в Беларуси могли бы занимать электромобили, однако при условии, если бы их стоимость была ниже 10 тысяч долларов.

— Пока емкость рынка электромобилей нельзя измерить из-за их довольно высокой стоимости, — отметил Свидерский.

Он обратил внимание на то, что хэтчбек Geometry C стоит более 90 тысяч рублей, и это существенная сумма. Полноразмерный кроссовер на ДВС стоит примерно столько же.

— Если можно было бы найти возможность снижения цен и предложить электромобиль в менее чем 10 тысяч долларов, то это могло бы значительно увеличить продажи, — сказал Свидерский.