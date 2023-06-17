Сколько денег каждый белорус отдает на армию?

На основании данных Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) составлены рейтинги военных расходов стран мира по отношению к ВВП и на душу населения.

Всего на основании данных SIPRI были оценены военные расходы 158 стран как в процентах от их общего ВВП, так и в среднем на душу населения. Для получения более объективных данных было определено среднее значение военных расходов государств за пять лет (2018–2022 годы).

В результате эксперты выделили три категории стран. В категорию с высоким уровнем военных расходов (свыше 5% от ВВП) попали 7 государств. К группе со среднем уровнем (2-5% от ВВП) были отнесены 44 страны. В группу с низким уровнем (менее 2% от ВВП) были включены 107 стран.

На верхней строчке рейтинга находится Украина, которая за последние пять лет выделила на оборону в среднем 9,46% своего ВВП. Это больше, чем у Саудовской Аравии, которая заняла второе место с показателем 8,19%.

В случае с Украиной ее высокий рейтинг показывает, как быстро могут меняться приоритеты. С 2018 по 2021 год страна тратила 3,2–3,8% своего ВВП на вооруженные силы, но с началом войны с Россией эти расходы резко подскочили.

Далее в рейтинге идут некоторые страны Ближнего Востока и Северной Африки: Оман занимает третье место с 8,11%, Катар — четвертое с 5,88%. Замыкают семерку стран с высокими расходами Алжир, Кувейт и Израиль.

Средняя группа состоит из 44 стран и возглавляется четырьмя государствами (Иордания, Армения, Азербайджан и Ливан), каждая из которых тратит более 4% своего ВВП на вооруженные силы. Другие страны, известные своими большими военными бюджетами, такие как Россия, Пакистан, США, Индия и Великобритания, также относятся к этой категории.

Группа с низким уровнем расходов включает в себя 107 стран, но также содержит некоторые сюрпризы. Например, Китай, Франция и Германия входят в первую десятку стран по абсолютным военным расходам, хотя на самом деле имеют такой же объем военных расходов в процентах от ВВП, как, например, Грузия, Кипр или Северная Македония.

Внизу таблицы находятся страны либо с низким военным значением, либо со странными техническими особенностями. Например, Маврикий является одной из стран с самым низким военным бюджетом, потому что у него официально нет постоянных вооруженных сил, вместо этого они полагаются на два военизированных формирования (специальные мобильные силы и береговую охрану).

Точно так же Исландия выделяет 0% своего ВВП на военные расходы. Вместо постоянной армии страна содержит специализированные миротворческие силы, значительную береговую охрану и полагается на союзы безопасности в рамках НАТО , членом которого она является и оказывает финансовую поддержку.

Беларусь по доле военных расходов от ВВП занимает 108-е место. В среднем с 2018 по 2022 годы расходы на эти цели у нас составляли 1,18% ВВП. Это меньше, чем во всех соседствующих с Беларусью странах.

В то же время военные расходы в пересчете на душу населения показывают, сколько страны выделяют на оборону относительно численности своего населения.

В данном рейтинге (опять же с использованием среднего показателя за пять лет) лидирует Катар с расходами на душу населения в размере 4564 долларов США, значительно опережая Израиль с показателем 2535 долларов и Саудовскую Аравию с показателем 1928 долларов.

Беларусь в этом списке занимает 80-е место со средними расходами на человека в 80 долларов.

Кстати, белорусские провластные аналитики признают, что Беларусь старалась не тратить много денег на армию. Мол, не хотели забирать деньги у врачей и учителей, а нашли другой способ защититься — попросили у России ядерное оружие.